النقل تناشد المواطنين بعدم إنشاء معابر غير شرعية على قضبان السكك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:36 صباحاً - أطلقت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

مناشدة وزارة النقل

وناشدت هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من ازهاق لارواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات.

كما أكدت الهيئة ضروره الالتزام التام بالعبور من الاماكن المعده لذلك وهي المزلقانات الشرعيه الخاصه بهيئه السكك الحديديه للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

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