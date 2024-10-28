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في ذكرى ميلاده.. أبرز 10 معلومات عن شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي - أخبار كلمتك

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في ذكرى ميلاده.. أبرز 10 معلومات عن شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي - أخبار كلمتك

في ذكرى ميلاده.. أبرز 10 معلومات عن شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:21 صباحاً - محمد سيد طنطاوي.. تحل اليوم الذكرى الـ96 لميلاد شيخ الأزهر الأسبق، الدكتور محمد سيد طنطاوي، الذي يعد أحد أبرز علماء الدين في مصر والعالم العربي والإسلامي.

شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

محمد سيد طنطاوي

أبرز 5 معلومات عن شيخ الأزهر الأسبق محمد سيد طنطاوي

- ولد محمد سيد طنطاوي في عام 1928 بقرية سليم الشرقية التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج.

- محمد سيد طنطاوي تُوفي عام 2010 في الرياض عن عمر ناهز 81 عاما.

- عمل محمد سيد طنطاوي إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف عام 1960.

- عين الشيخ محمد سيد طنطاوي مفتيا للديار المصرية عام 1986.

- تم تعيينه عام 1996 شيخًا للأزهر حتى رحيله في عام 2010.

الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق

من هو محمد سيد طنطاوي؟

- تعلم محمد سيد طنطاوي وحفظ القرآن في الإسكندرية،

- مُنح محمد سيد طنطاوي جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 2010.

-حصل طنطاوي على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958.

- حصل محمد سيد طنطاوي على درجة الدكتوراه في الحديث والتفسير عام 1966.

الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر

كل ما تريد معرفته عن محمد سيد طنطاوي

- تم تعيين محمد سيد طنطاوي مدرسا في كلية أصول الدين عام 1968.

- انتدب الشيخ محمد سيد طنطاوي للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات.

- انتقل محمد سيد طنطاوي في عام 1980 إلى السعودية، للعمل رئيسا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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