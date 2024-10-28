في ذكرى ميلاده.. أبرز 10 معلومات عن شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:21 صباحاً - محمد سيد طنطاوي.. تحل اليوم الذكرى الـ96 لميلاد شيخ الأزهر الأسبق، الدكتور محمد سيد طنطاوي، الذي يعد أحد أبرز علماء الدين في مصر والعالم العربي والإسلامي.

شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي

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أبرز 5 معلومات عن شيخ الأزهر الأسبق محمد سيد طنطاوي

- ولد محمد سيد طنطاوي في عام 1928 بقرية سليم الشرقية التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج.

- محمد سيد طنطاوي تُوفي عام 2010 في الرياض عن عمر ناهز 81 عاما.

- عمل محمد سيد طنطاوي إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف عام 1960.

- عين الشيخ محمد سيد طنطاوي مفتيا للديار المصرية عام 1986.

- تم تعيينه عام 1996 شيخًا للأزهر حتى رحيله في عام 2010.

من هو محمد سيد طنطاوي؟

- تعلم محمد سيد طنطاوي وحفظ القرآن في الإسكندرية،

- مُنح محمد سيد طنطاوي جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 2010.

-حصل طنطاوي على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958.

- حصل محمد سيد طنطاوي على درجة الدكتوراه في الحديث والتفسير عام 1966.

كل ما تريد معرفته عن محمد سيد طنطاوي

- تم تعيين محمد سيد طنطاوي مدرسا في كلية أصول الدين عام 1968.

- انتدب الشيخ محمد سيد طنطاوي للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات.

- انتقل محمد سيد طنطاوي في عام 1980 إلى السعودية، للعمل رئيسا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.