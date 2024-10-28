سفيرا الدنمارك والنرويج في استقبال أولى رحلات الخطوط النرويجية بمطار سفنكس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:20 صباحاً - استقبل مطار سفنكس الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية النرويجية، قادمة من كوبنهاجن وعلى متنها 183 راكبًا.

وصول أولي الرحلات الجوية النرويجية لمطار سفنكس

وأقيمت بهذه المناسبة احتفالية حضرها سفيرتا دولتي الدنمارك والنرويج بالقاهرة، واللتان أعربتا عن سعادتهما بإضافة وجهة جديدة لشركة الخطوط النرويجية تربط بين مصر والدنمارك. مما يعزز من حركة السفر والسياحة بين البلدين.

وحرصلت سلطات المطار علي استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، كما قام فريق العلاقات العامة بمطار سفنكس الدولي باستقبال الركاب بالأعلام وتوزيع الورود والشوكولاتة، والتقاط الصور التذكارية بالمطار في أجواء احتفالية.

جدول رحلات الخطوط النرويجية لمطار سفنكس

ومن المقرر أن تقوم الخطوط النرويجية بتسيير رحلتين أسبوعيًا إلى مطار سفنكس من كوبنهاجن على مدار الموسم الشتوي، مما يسهم في دعم حركة السياحة وتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين عبر مطار سفنكس إلى دول أوروبا.

كما أنه من المتوقع أن يشهد مطار سفنكس الدولي زيادة في حركة الركاب والطائرات مع بداية الموسم السياحي الشتوي لمنطقة الأهرامات، ومع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

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