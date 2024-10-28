تفاصيل كراسة شروط حجز مشروع جنة مصر 2024.. رابط وخطوات التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:49 صباحاً - بدأت وزارة الإسكان في حجز شقق جنة مصر، أمس الأحد 27 أكتوبر، ويستمر الحجز حتى يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، ويأتي هذا الطرح ضمن أضخم طرح والذي ويتضمن 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة، ما بين شقق سكن مصر، وجنة للإسكان الفاخر، وكذلك دار مصر، وروضة العبور ومشروع الإسكان المتميز.

كراسة شروط شقق جنة مصر

يشمل طرح كراسة شروط شقق جنة مصر للإسكان الفاخر، 782 وحدة في 3 مدن بـ3 محافظات، بينها 5% من إجمالي الشقق مخصصة لذوي الهمم، إذ يأتي عدد الشقق المتاحة في كل مدينة كالآتي:

شقق جنة دمياط الجديدة 150 وحدة سكنية، يكون منها 7 شقق لذوي الهمم.

شقق جنة 6 أكتوبر 223 وحدة سكنية، يكون منها 11 شقة لذوي الهمم.

شقق جنة القاهرة الجديدة 409 وحدات سكنية، يكون منها 20 شقة لذوي الهمم.

شروط حجز شقق جنة مصر 2024 في المحافظات

وتعتبر شروط حجز شقق جنة مصر 2024 في المحافظات هي نفس شروط باقي الوحدات السكنية المتاحة سواء سكن مصر، أو شقق الإسكان المتميز.

ويمكن الاطلاع وتحميل كراسة شروط شقق جنة مصر 2024 في كل المحافظات من خلال هذا الرابط:

https://reserve.newcities.gov.eg/

رابط وخطوات الحجز في شقق جنة مصر 2024

ويمكن الحجز في شقق جنة مصر 2024 من خلال موقع «مسكن» عبر هذا الرابط www.reserve.newcities.gov.eg، واتباع الخطوات الآتية:

إدخال كافة البيانات المطلوبة والمتمثلة في اسم المتقدم

ثم إدخال الرقم القومي كاملا والمكون من 14 رقم

ورقم التليفون، والعنوان، والإيميل

ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة إذا كان المتقدم من ذوي الهمم.

ثم تحميل صورة الرقم القومي للزوجين

وشهادات ميلاد الأبناء القصر

وبطاقة الخدمات المتكاملة إذا كان المتقدم من ذوي الهمم.

ثم تحديد المدينة والمحافظة المراد حجز شقة جنة مصر بها

والدور الذي يرغب في الحصول على شقة به سواء أرضي أو أخير أو أدوار متكررة.

ثم الحصول على الرقم المرجعي للدفع بإحدى الوسائل المتاحة.

ثم سداد مبلغ جدية الحجز وإرفاق مستند السداد على الموقع.

ثم الضغط على حفظ التسجيل.

أسعار شقق جنة مصر دمياط الجديدة

تختلف أسعار شقق جنة مصر دمياط الجديدة 2024، وفقًا للمساحة ونسبة التميز، إذ يبدأ سعر الوحدة من مليون و346 ألفا و800 جنيه وحتى 2 مليون و20 ألفا و200 جنيه.

نظام سداد شقق جنة مصر

يتم سداد مبلغ جدية الحجز والذي يقدر بـ 100 ألف جنيه فقط.

يتم سداد مبلغ 500 جنيه كمصروفات دراسة عند التقدم للحجز لا تسترد.

يتم السداد عبر الطرق المتاحة عبر فوري، أو البطاقة البنكية، أو التحويل البنكي.