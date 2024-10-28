بعد لقائها مع هدير عبد الرازق.. القصة الكاملة لإيقاف ياسمين الخطيب والتحقيق معها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:49 صباحاً - أصبحت حلقة البلوجر هدير عبد الرازق، حديث الساعة، وأحدثت زلزالا إعلاميا، حيث أثارت جدلاً واسعاً بين المتابعين على منصات التواصل المختلفة، الذين طالبوا بمقاطعة قناة النهار، وإيقاف برنامج «شاي بالياسمين، تقديمياسمين الخطيب.

القصة الكاملة لإيقاف ياسمين الخطيب

على إثر الواقعة قدمت شركة قناة النهار، في بيان، اعتذارا لجمهورها عن عرض حوار مع البلوجر هدير عبد الرازق، مؤكدة حذف الحلقة من جميع منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع فتح تحقيق في نشر المحتوى، ضمن سياستها المتمسكة بالقيم المجتمعية كنهج تسير عليه منذ نشأة عهدها.

وبدورها اتخذت نقابة الإعلاميين إجراءً ضد ياسمين الخطيب، بإيقافها واستدعائها للتحقيق معها، استنادا إلى مخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، حيث أثبت المرصد الإعلامي التابع للنقابة، خروقات مهنية في برنامج «شاي بالياسمين».

وأوضحت النقابة، في بيان: «إن هذه الواقعة - استضافة هدير عبد الرازق- لم تكن السابقة الأولى لياسمين الخطيب، إذ جرى إيقافها قبل ذلك لممارستها النشاط الإعلامي بالمخالفة للقانون وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة».

وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني لتقديم رسالة إعلامية مهنية وهادفة لرفع درجات الوعي لدى المواطنين.

اعتذار ياسمين الخطيب لجمهورها

وكانت الإعلامية ياسمين الخطيب، قدمت اعتذارا إلى جمهورها على استضافة البلوجر هدير عبد الرازق، في إحدى حلقات برنامجها.

ونشرت ياسمين الخطيب، اعتذارها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة إنه لم يكن هدفها وفريق برنامجها إثارة الجدل، إنما لفت النظر إلى ظاهرة مرفوضة مجتمعياً -رغم رواجها- وهي نجومية فتيات التيك توك، المرتكزة على الابتذال والإثارة، على حد تعبيرها.

وقالت ياسمين الخطيب، إنها لم تستضف هدير عبد الرازق بصفتها «نجمة»، بل حالة كان الهدف من عرضها التأكيد على ندمها على أفعالها السابقة.

وأشارت إلى أن، السواد الأعظم من الجمهور وجد في ظهور هدير عبد الرازق على الشاشة «شر»، وإن كان باطنه خير لم يُرَ، مكررة اعتذارها للجمهور، وتقديرها لرؤيته.