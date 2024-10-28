حزب الجيل: زيارة الرئيس الجزائري لمصر تؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:49 صباحاً - أعرب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن ترحيبه بزيارة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر، إلى مصر ولقائه مع شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذه الزيارة طال انتظارها في القاهرة وفي كل العواصم العربية التي يثير قلقها الوضع العربي الراهن، المتمثل في غياب الفعل العربي والعمل الجماعي الذي يعزز المشاعر القومية ويشعل حماسة الشعوب من المحيط إلى الخليج.

وأضاف الشهابي، في بيان له اليوم الاثنين، أن الزيارة تُعيد للأذهان تلك الحقبة التي كانت فيها القاهرة والجزائر ركيزتين للعمل العربي المشترك ضد الاستعمار الغربي ومخططاته الصهيونية، ودعمه المطلق لربيبته وقاعدته المتقدمة «إسرائيل».

وأعرب الشهابي، عن سعادته العميقة بزيارة قائد بلد المليون شهيد إلى مصر، التي كانت السند والداعم للشعب الجزائري البطل في كفاحه ونضاله ضد الاستعمار الاستيطاني الفرنسي، حتى تم طرده وتحرير الجزائر منه، ليشكل البلدان معًا قاعدة للنضال القومي العربي.

كما أشاد رئيس حزب الجيل، بجلسة المباحثات التي عقدها الرئيسان، واصفًا إياها بالعميقة، حيث أكدت على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والجزائر، لافتا إلى أن المباحثات أكدت حرص الرئيسين على مواصلة مسيرة التعاون المشترك بين الدولتين، وتعزيزها نحو آفاق أرحب، إلى جانب التشاور والتنسيق المستمر في القضايا الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واتفق الرئيسان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدين مسؤولية المجتمع الدولي في حماية المدنيين من الاعتداءات الجسيمة التي يتعرضون لها كما أكدا على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الشهابي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد المجيد تبون ناقشا أوضاع القارة الأفريقية، واتفقا على أهمية التنسيق المشترك بما يحقق مصالح القارة ويدعم جهودها التنموية، مع التشديد على دعمهما لجهود السلام والأمن في أفريقيا.