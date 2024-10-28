مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فركش».. المنتج أحمد الجنايني يعلن انتهاء تصوير مسلسل «موضوع عائلي 3 (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فركش».. المنتج أحمد الجنايني يعلن انتهاء تصوير مسلسل «موضوع عائلي 3 (صورة) - أخبار كلمتك

طرح 8521 قطعة أرض سكنية في 20 مدينة جديدة.. طريقة التقديم وشراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

طرح 8521 قطعة أرض سكنية في 20 مدينة جديدة.. طريقة التقديم وشراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

انخفاض كبير في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

انخفاض كبير في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

حزب الجيل: زيارة الرئيس الجزائري لمصر تؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حزب الجيل: زيارة الرئيس الجزائري لمصر تؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين - أخبار كلمتك

حزب الجيل: زيارة الرئيس الجزائري لمصر تؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:49 صباحاً - أعرب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن ترحيبه بزيارة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر، إلى مصر ولقائه مع شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذه الزيارة طال انتظارها في القاهرة وفي كل العواصم العربية التي يثير قلقها الوضع العربي الراهن، المتمثل في غياب الفعل العربي والعمل الجماعي الذي يعزز المشاعر القومية ويشعل حماسة الشعوب من المحيط إلى الخليج.

وأضاف الشهابي، في بيان له اليوم الاثنين، أن الزيارة تُعيد للأذهان تلك الحقبة التي كانت فيها القاهرة والجزائر ركيزتين للعمل العربي المشترك ضد الاستعمار الغربي ومخططاته الصهيونية، ودعمه المطلق لربيبته وقاعدته المتقدمة «إسرائيل».

وأعرب الشهابي، عن سعادته العميقة بزيارة قائد بلد المليون شهيد إلى مصر، التي كانت السند والداعم للشعب الجزائري البطل في كفاحه ونضاله ضد الاستعمار الاستيطاني الفرنسي، حتى تم طرده وتحرير الجزائر منه، ليشكل البلدان معًا قاعدة للنضال القومي العربي.

كما أشاد رئيس حزب الجيل، بجلسة المباحثات التي عقدها الرئيسان، واصفًا إياها بالعميقة، حيث أكدت على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والجزائر، لافتا إلى أن المباحثات أكدت حرص الرئيسين على مواصلة مسيرة التعاون المشترك بين الدولتين، وتعزيزها نحو آفاق أرحب، إلى جانب التشاور والتنسيق المستمر في القضايا الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واتفق الرئيسان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدين مسؤولية المجتمع الدولي في حماية المدنيين من الاعتداءات الجسيمة التي يتعرضون لها كما أكدا على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الشهابي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد المجيد تبون ناقشا أوضاع القارة الأفريقية، واتفقا على أهمية التنسيق المشترك بما يحقق مصالح القارة ويدعم جهودها التنموية، مع التشديد على دعمهما لجهود السلام والأمن في أفريقيا.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق