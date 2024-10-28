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وزيرة التضامن تتسلم شهادة الهرم الأخضر لإنشاء أول حضانة صديقة للبيئة - أخبار كلمتك

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وزيرة التضامن تتسلم شهادة الهرم الأخضر لإنشاء أول حضانة صديقة للبيئة - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تتسلم شهادة الهرم الأخضر لإنشاء أول حضانة صديقة للبيئة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:48 صباحاً - تسلمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي شهادة الهرم الأخضر من الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وذلك تقديرًا لجهود الوزارة لإنشاء أول حضانة صديقة للبيئة على مستوى مصر والوطن العربي باستخدام النظام الإنشائي الصديق للبيئة، وذلك في قرية أغورمي في واحة سيوة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة على مواكبة الاتجاه العالمي بتبني الأنظمة الصديقة للبيئة في مختلف المجالات كجزء من الخطة العالمية لمحاربة التغيرات المناخية الشديدة الخطورة، حيث أخذت الوزارة المبادرة لإنشاء الحضانة المجتمعية بقرية أغورمي باستخدام النظام الإنشائي الصديق للبيئة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هذا الأمر يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة الكفاءة، ودعم المشاريع صديقة البيئة، مشددة على أن سيوة ستكون البداية وسيعقبها حضانات أخرى في مختلف محافظات الجمهورية.

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 الجدير بالذكر أن النظام الإنشائي الصديق للبيئة يتميز بكونه بديل عن الخرسانة المسلحة وقائم على استخدام مادتين طبيعيتين الخشبة التربة الطبيعية المعالجة المثبتة، حيث يتم استبدال الهيكل الخرساني للمبنى بهيكل خشبي وتم استخدام خشب الجزورينا وهو من أكثر الأشجار انتشارا بمصر لقدرته على تحمل المناخ الجاف والحار، فضلًا عن إمكانية ريه بمياه الصرف الصحى المعالجة جزئيا، فهو اختيار مثالي للإنشاء منخفض التكلفة، ويتم تشكيل وصب حوائط المبنى باستخدام التربة الطبيعية، وذلك بديلا عن حوائط الطوب بأنواعه، وبعد ذلك يتم عمل طبقات البياض الداخلي والخارجي بخلطة مكونة من التربة الطبيعية المعالجة، وذلك بديلًا عن البياض الأسمنتي العادي. 

 ويعد المبنى كاملًا صديقًا للبيئة، حيث يستخدم المواد الطبيعية فى الإنشاء ولا يسبب أي انبعاث لثاني أكسيد الكربون، فيوفر جوًّا صحيًّا داخل المبنى، والمبنى يعد موفرا للطاقة، حيث إن مدة التنفيذ المطلوبة أقل بكثير من المطلوبة لإنشاء مبنى مماثل من الخرسانة نصف  الوقت تقريبًا، كما أنه يتميز  بنظام إنشائي بسيط لا يتطلب معدات ثقيلة ومكلفة ويمكن تدريب العمالة العادية وأهالى القرى،  فهو  يساعد على إيجاد فرص عمل، حيث إجمالي تكلفة إنشاء مبنى أقل من تكلفة إنشاء نفس المبنى باستخدام نظام الخرسانة المسلحة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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