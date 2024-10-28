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موقف تشغيل القطارات الخميس المقبل مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي - أخبار كلمتك

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موقف تشغيل القطارات الخميس المقبل مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي - أخبار كلمتك

موقف تشغيل القطارات الخميس المقبل مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:33 صباحاً -  قال مصدر مسئول بالهيئة القومية للسكك الحديدية، إن تشغيل القطارات مساء الخميس المقبل سيتم وفقا لجداول التشغيل المعلنة على أن يستمر العمل وفقا للجداول مع تغير الساعة بعد منتصف ليل الخميس المقبل لبدء العمل بالتوقيت الشتوي. 

على صعيد آخر قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب قطارى 951 / 960 (القاهرة / بورسعيد والعكس) اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 / 11 / 2024، ليكون بالتركيب (8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية ) وبنفس جداولهم الحالية.

يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس الإدارة.

 

إيقاف آخر قطارات الصيف 

 كذلك قررت الهيئة اعتبارًا من الجمعة الموافق 1 / 11 / 2024 إيقاف تشغيل آخر قطار صيفى بين القاهرة ومرسى مطروح  والعكس حيث تقرر إيقاف قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة  القاهرة / مرسى مطروح، وقطار 943 / 942 ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة على أن يكون آخر أيام تشغيلهم يوم الخميس الموافق 31 / 10 / 2024.

وأكدت الهيئة أنها تسعى دائما للعمل على راحة جمهور الركاب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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