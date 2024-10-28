وزير التعليم العالي يبحث مع سفير اليابان ووفد «جايكا» سبل تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:30 صباحاً - استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أوكا هيروشي سفير اليابان في مصر، والوفد المرافق له من هيئة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) والجمعية اليابانية لتعزيز العلوم، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وأكد الوزير حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع اليابان في كافة المجالات، وبخاصة في التعليم العالي، والعلوم، والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التجربة اليابانية في نقل الخبرات إلى الباحثين المصريين، والتعاون في المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأعرب الدكتور أيمن عاشور عن تقديره للدعم الذي تقدمه اليابان لمصر في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، والذي أسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات التعليمية والبحثية لمصر، وأشاد بالنماذج المتميزة للتعاون بين البلدين، مثل: إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وبرنامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP) وأكد أهمية التعاون مع الجانب الياباني بهدف الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية في العديد من البرامج الدراسية المتميزة في الجامعات التكنولوجية، والتي تدعم الصناعات الوطنية.

وخلال الاجتماع، تمت مراجعة التقدم المحرز في التعاون بين وزارة التعليم العالي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وأشاد الوزير بالمستوى المتميز لهذا التعاون، الذي يشهد تقدمًا ملموسًا في مختلف المجالات، بما في ذلك تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وذلك من خلال إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ودعم برامج التدريب، والمنح الدراسية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية واليابانية.

كما تم مناقشة سبل التعاون لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، من خلال دعم إنشاء الجامعات التكنولوجية، وتعزيز برامج التدريب المهني، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية في البلدين، كما تم بحث آخر المستجدات بشأن مشروع تنمية الموارد البشرية للبعثات، وسبل تفعيل جهود اللجنة المشتركة بين الجانبين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ذلك، تم تناول دعم المشروعات البحثية المشتركة بين الطرفين، بما يساهم في تعزيز المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

كما استعرض الاجتماع مشروع مصر واليابان كوسن (EG-KOSEN)، الذي يهدف إلى نقل التجربة اليابانية في التعليم الفني والتكنولوجي لتطوير هذا القطاع في مصر، وإعداد جيل من المهنيين المؤهلين القادرين على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر، ويأتي هذا المشروع في إطار الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الجانب المصري وهيئة الجايكا، وفي ضوء هذا المشروع تم اختيار مدرسة "السلطان عويس" بمدينة العاشر من رمضان (ثانوية نظام الخمس سنوات) كأحد الأماكن المقترحة لإعادة التأهيل، كما من المقرر تعميم التجربة على المدارس الثانوية الصناعية بنظام الخمس سنوات على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أشاد السفير الياباني بالتعاون الثنائي مع مصر، خاصة في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وأشار إلى التعاون المثمر مع الجامعات المصرية، سواء من خلال برامج المنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا، أو تبادل الخبرات بين الأساتذة المصريين واليابانيين، وإجراء الأبحاث العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأكد حرص بلاده على استمرار تفعيل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، والدكتورة جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة رشا شرف أمين عام صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء.