تداول 18 ألف بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:01 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (11) سفينة، وتم تداول (18000) طن بضائع و(936) شاحنة و(75) سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات (6500) طن بضائع و(359) شاحنة و(48) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (11500) طن بضائع و(577) شاحنة و(27) سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينة ALCUDIA EXPRESS، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين امل ودليلة ، فيما شهد ميناء نويبع تداول 3600 طن بضائع و370 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا، أورو آيلة.

كما شهد ميناء بورتوفيق اليوم استقبال السفينة CORAL SIDEREA على متنها 2000 طن مادة البروبلين قادمة من الإمارات.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1540 راكبا بموانيها.



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