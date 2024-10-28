وظائف وزارة العدل 2024.. الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:42 صباحاً - وظائف وزارة العدل 2024.. ارتفعت معدلات البحث في الساعات القليلة الماضية، عن الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة العدل، وكيفية التقديم على الوظيفة.

وظائف وزارة العدل

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه، كل التفاصيل المتعلقة بـ وظائف وزارة العدل 2024، وذلك من خلال السطور التالية:

الوظائف الشاغرة في وزارة العدل

وأعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل الوظائف التالية:

- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية.

- مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب مساعد الوزير.

- مدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب مساعد أول وزير العدل.

- مدير عام الإدارة العامة للمطبعة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة العدل

وحددت وزارة العدل مجموعة من الأوراق للتقديم على الوظائف، وجاءت كالتالي:

- بيان حالة وظيفية معتمد وممهور بشعار الجمهورية، وموضح به الوظيفة الحالية للمتقدم، والدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية والمؤهل العلمي.

- تقارير الكفاية عن آخر 3 سنوات، بدرجة كفء على الأقل.

- بيان بالجزاءات، وعما إذا كان محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو الوقف عن العمل خلال آخر 5 سنوات.

- تقديم تدرج وظيفي والخبرات النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية، التي شغلها المتقدم.

- بيان بالعلاوات التشجيعية التي حصل عليها المتقدم.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

- بيان بأبرز إنجازات المتقدم، وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، مدعما بالمستندات المعتمدة والمؤيدة لذلك.

- بيان بالمقترحات اللازمة لسرعة إنجاز وتطوير العمل في الوظيفة المتقدم لها.

- الخطط والبرامج التي يقترحها لتطوير العمل، في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها لتحسين أدائها، ورفع كفاءتها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل، وتبسيط إجراءاته.

- صحيفة حالة جنائية جديدة، للمتقدمين لشغل الوظيفة المذكورة من خارج ديوان عام وزارة العدل، موجة للجنة الدائمة للوظائف القيادية، بديوان عام وزارة العدل، على أن يكون ملف التقديم مكون من 5 مجلدات «أصل + 4 صور».

- إرفاق المستندات الآتية إن وجدت:

- المؤهلات العلمية الإضافية.

- الإجازات بدون أجر، والإعارات والندب.

- الدورات التدريبية.

- خطابات الشكر والتقدير على أن ترفق بملف التقديم «أصل + 4 صور».

طريقة التقديم على وظائف وزارة العدل 2024

وعلى الراغبين في شغل وظائف وزارة العدل، تقديم الطلب باسم المستشار مساعد أول وزير العدل، رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة العدل، على أن تسلم الطلبات باليد شخصيا للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة العدل «بالعاصمة الإدارية الجديدة - الدور الرابع - إدارة الموارد البشرية».