حملة مكثفة لإزالة الإشغالات بشارع المطار بحي المنيرة الغربية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:08 صباحاً - شن حي المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة حملة ليلية مكثفة لإزالة الإشغالات بشارع المطار وحتى محطة قطارات صعيد مصر.

جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، والتي تهدف إلى القضاء على ظاهرة الإشغالات العشوائية التي تؤثر سلبًا على المظهر الحضاري للمحافظة وتعوق حركة المرور.

وأشرف على الحملة رمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية، وبالتعاون مع أحمد عثمان وأحمد عسكر نائبي رئيس الحي ورجب جاد الله مدير إدارة الإشغالات، وفرق العمل المرافقة لهم.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة العديد من الإشغالات التي كانت تعيق حركة المرور وتشوه المظهر العام للشارع، مما ساهم في تحسين الانسيابية المرورية وتوفير بيئة أكثر أمانًا للمواطنين.

وأكدت قيادات الحي أن هذه الحملة هي بداية لسلسلة من الحملات التي ستشمل جميع شوارع الحي، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الإشغالات بشكل نهائي.

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