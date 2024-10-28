وزير التموين يشهد اليوم توقيع بروتوكول إنشاء مشروعات ومراكز تجارية بالشرقية وبني سويف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:27 صباحاً - يشهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، توقيع جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود انشاء مشروعات ومراكز تجارية بمحافظتي الشرقية وبنى سويف،بحضور الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.



يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومركز تحليل التابع لمعهد التخطيط القومي.



يذكر أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة قد وجه بأهمية التعاون مع المحافظين والمطورين في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ هذه المشروعات، كما نجح الوزير على مدار الأسابيع الماضية في تعزيز المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا بتعيين الدكتورة هبة السيد معاون الوزير لشئون الاستثمار ومساعد رئيس جهاز تنمية التجارة للاستثمار، رئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية.

شاركت الدكتورة هبة السيد في العمل بمركز معلومات التجارة ثم التحقت بالعمل في جهاز تنمية التجارة الداخلية وتدرجت في الوظائف حتى كلفت بمنصب مساعد رئيس الجهاز لشؤون الاستثمار، ثم كلفت بمنصب معاون الوزير لشئون الاستثمار بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ثم تيسير أعمال الجهاز حتى رئاسة الجهاز.

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