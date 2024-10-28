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انعقاد لجنة العلاقات الثقافية بالمجلس الأعلى للجامعات - أخبار كلمتك

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انعقاد لجنة العلاقات الثقافية بالمجلس الأعلى للجامعات - أخبار كلمتك

انعقاد لجنة العلاقات الثقافية بالمجلس الأعلى للجامعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:22 صباحاً - عقدت لجنة العلاقات الثقافية بالمجلس الأعلى للجامعات جلستها رقم (182) برئاسة الدكتور مفيد شهاب، وأمانة الدكتور منى هجرس وبحضور اعضاء اللجنة ومسئولي الإدارة العامة لشئون العلاقات الثقافية بأمانة المجلس، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات؛ حيث تم مناقشة العديد من اتفاقيات التعاون. 

 


انعقاد لجنة العلاقات الثقافية بالمجلس الأعلى للجامعات

جدير بالذكر أن لجنة العلاقات الثقافية تتولي وضع الخطط الكفيلة باستفادة الجامعات من الاتفاقيات الخارجية وبرامجها التنفيذية والتنسيق فيما بينهما والتنسيق بين الجامعات بشأن الترشيح للإعارات وتخصيص المنح وتمثيل الجامعات في المؤتمرات والندوات العلمية، وتعتمد توصيات اللجنة من المجلس الأعلى للجامعات.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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