الأوراق المطلوبة لكفالة طفل بنظام الأسر البديلة و11 شرطا لإنجاز المهمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:22 صباحاً - كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي، بأن نظام الأسر البديلة وكفالة الأيتام يساهم في إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية خاصة مجهولي النسب بأسر يتم اختيارها وفقا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية.

شروط وإجراءات كفالة طفل بنظام الأسر البديلة

وعن شروط وإجراءات كفالة طفل بنظام الأسرة البديلة كشفت وزارة التضامن عن الشروط المطلوبة والتي تضمنت ما يلي:

1- أن تكون ديانة الأسرة نفس ديانة الطفل.

2- أن يكون الزوجان مصريين.

3- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي.

4- أن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

5- الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في حال رغبة الأسرة في رعاية أكثر من طفل.

6- أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها.

7- أن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل - محل الرعاية - كافة احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.

8- تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.

9- أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو الذي تقرره الإدارة المختصة.

10- أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أوما يعادلها.

11- أن تجتاز الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.

الأوراق المطلوبة لكفالة طفل

وبشأن الأوراق المطلوبة لكفالة طفل يتيم فقد تضمنت الأوراق ما يلي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

2- صورة عقد الزوج (في حال أسرة مكونة من زوج وزوجة).

3- صورة قسيمة الطلاق (في حال التقدم من سيدة مطلقة).

4- شهادة وفاة الزوج (في حال التقدم من قبل سيدة أرملة).

5- صحيفة الحالة الجنائية للزوج والزوجة.

6- صورة المؤهل الدراسي.

7- شهادة صحية حديثة تثبت خلو مقدمي الطلب من فيروس C.B.

8- كافة المستندات المطلوبة للتأكد من صحة البيانات الواردة بالطلب مثل ( شهادات ميلاد الابناء المميكنة «إن وجد» بيان بالممتلكات، مفردات المرتب أو المعاش ومصادر الدخل الاخرى، بيان بالمسكن (فاتورة كهرباء أو صورة ملكية/ عقد الإيجار، صورة بطاقة الرقم القومي للضامنين

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