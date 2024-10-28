من التسمين لعدد المستفيدين، معلومات الوزراء تنشر إنفوجراف حول جهود الدولة لدعم الثروة الحيوانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:53 صباحاً - الإثنين 28/أكتوبر/2024 - 03:35 ص 10/28/2024 3:35:27 AM

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (أبرز جهود الدولة المصرية لدعم الثروة الحيوانية وتحسين الماشية).

قطاع الثروة الحيوانية

وحرصًا من الدولة المصرية على دعم قطاع الثروة الحيوانية والعاملين فيه، قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030، التي وضعتها الوزارة في عام 2009، حيث تستهدف الاستراتيجية زيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياه والاستثمار والعمل في المحاصيل الزراعية النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية، وفي هذا الصدد تعمل الدولة جاهدة على نشر ثقافة التلقيح الاصطناعي والتأمين على الماشية والصوب الزراعية والتوسع في القوافل البيطرية والإرشادية، مع استمرارية المبادرات القومية ومتابعتها لتأهيل المزارعين والمربيين لتنمية وزيادة وعيهم، واطلاعهم على الأساليب والنظم الحديثة، سواء في طرق التربية والتغذية، أو توفير السلالات الجيدة لضمان إنتاجية أعلى، سواء من اللحوم أو الألبان.

"معلومات الوزراء" تنشر إنفوجراف حول جهود الدولة المصرية لدعم الثروة الحيوانية

"معلومات الوزراء" تنشر إنفوجراف حول جهود الدولة المصرية لدعم الثروة الحيوانية

"معلومات الوزراء" تنشر إنفوجراف حول جهود الدولة المصرية لدعم الثروة الحيوانية

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.