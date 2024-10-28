بالرابط، المعاهد الأزهرية يعلن إطلاق بنك أسئلة لمناهج اللغة الإنجليزية للمستوى الرفيع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 02:40 صباحاً - الإثنين 28/أكتوبر/2024 - 02:24 ص 10/28/2024 2:24:25 AM

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية إطلاق بنك أسئلة لمناهج اللغة الإنجليزية للمستوى الرفيع (Treetops - GenZ - Paragons) من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي، إضافة إلى بنك اسئلة لمنهج "ومضة من الوحي" (A Glimpse of Revelation) للمرحلة الثانوية من الصف الأول إلى الصف الثالث الثانوي. يُعد هذا البنك أداة تعليمية فعّالة، تسهم في تسهيل عملية التعلم والتقييم، وتعزز من قدرة الطلاب على فهم المحتوى التعليمي بعمق.

إطلاق بنك أسئلة لمناهج اللغة الإنجليزية من الأزهر

وأشار القطاع إلى أن هذه الأداة التعليمية تأتي لتُمكّن المعلمين من تصميم اختبارات متناسبة مع مستوى الطلاب، تساعدهم في تحديد نقاط القوة والضعف بدقة، وتتيح لهم الاستعداد الأمثل لاختبارات نهاية العام.

تحقيق رؤية الأزهر الشريف في تحسين جودة التعليم

ويمثل هذا المشروع خطوة نحو تحقيق رؤية الأزهر الشريف في تحسين جودة التعليم، حيث يوفر بنك الأسئلة مرجعًا مرنًا يتيح للمعلمين تصنيف الأسئلة وفق مستويات الصعوبة والمحتوى، مما يسهم في تحقيق تعليم شامل يلبي الفروق الفردية بين الطلاب. وكما أشار الإمام ابن جماعة في كتابه "تذكرة السامع والمتكلم"، "العلم كالماء، يحتاج إلى مداخل ومخارج"؛ ويجسد هذا البنك هذا المفهوم من خلال توفير تدريب يهيئ الطلاب لشكل وطبيعة الاختبارات ويعزز من ثقتهم بها.

كما يسعى هذا المشروع إلى دعم الطلاب والمعلمين على حد سواء، بما يُحقق أهداف التعليم ويعمق من أثره، ويشجع الطلاب على حب العلم ويجعلهم شموعًا تنير للأمة طريقها.

للاطلاع على بنوك الأسئلة، يمكنكم زيارة هذا الرابط



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