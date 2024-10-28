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اقلعوا الصيفي فورا، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية (فيديو) - أخبار كلمتك

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اقلعوا الصيفي فورا، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية (فيديو) - أخبار كلمتك

اقلعوا الصيفي فورا، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:58 صباحاً - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مؤكدة: نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

 

التخلي عن الملابس الصيفية 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": نوجه المواطنين بأنه يجب التخلي تماما عن الملابس الصيفية وارتداء الملابس الخريفية في ظل انخفاض قيم درجات الحرارة.

 

موعد ارتداء الملابس الشتوية

وتابعت: الملابس الشتوية سيتم ارتداؤها مع دخول فصل الشتاء في شهر ديسمبر المقبل، ويجب الاكتفاء حاليا بارتداء الملابس الخريفية خلال فترات اليوم تجنبا لنزلات البرد.

انخفاض درجات الحرارة


ولفتت: سندخل النصف الثاني من فصل الخريف والسمة الأساسية في هذه الفترة هي انخفاض قيم درجات الحرارة خاصة فترات الليل.

مناطق سقوط الأمطار 

وأشارت إلى أنه مع نهاية الأسبوع الجاري وبدءًا من الجمعة المقبلة سنتأثر بحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث نشهد تساقط للأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري، مع مزيد من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.


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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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