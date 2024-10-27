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بعد حلقة هدير عبد الرازق، "الإعلاميين" توقف ياسمين الخطيب وتحيلها للتحقيق - أخبار كلمتك

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بعد حلقة هدير عبد الرازق، "الإعلاميين" توقف ياسمين الخطيب وتحيلها للتحقيق - أخبار كلمتك

بعد حلقة هدير عبد الرازق، "الإعلاميين" توقف ياسمين الخطيب وتحيلها للتحقيق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:17 مساءً - أصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرارا بإيقاف ياسمين الخطيب وإحالتها للتحقيق. 

جاء قرار نقيب الإعلاميين استنادا إلى مخالفة الخطيب لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وكان المرصد الإعلامي التابع لنقابة الإعلاميين قد رصد خروقات مهنية في برنامج (شاي بالياسمين) المذاع على قناة النهار تقديم ياسمين الخطيب.

ولم تكن هذه هي السابقة الأولى للخطيب، فقد تم إيقافها قبل ذلك لممارستها النشاط الإعلامي بالمخالفة للقانون وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة.

شدد نقيب الإعلاميين على الزملاء ضرورة الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني لتقديم رسالة إعلامية مهنية وهادفة لرفع درجات الوعي لدى المواطنين

وقدمت شبكة قنوات النهار، اعتذارها لجمهورها عن عرض حوار مع البلوجر هدير عبد الرازق في برنامج شاي بالياسمين، وقررت الشبكة حذف الحلقة من جميع منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت مجموعة قنوات النهار، في بيان لها، أنها فتحت تحقيقًا في نشر محتوى الحلقة، وتؤكد المجموعة تمسكها بالقيم والعادات، وهو النهج الذي تسير عليه منذ بدايتها.

 

هدير عبد الرازق

وأثار برنامج شاي بالياسمين الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تقدمه ياسمين الخطيب عبر قناة النهار، بعدما استضاف البلوجر هدير عبد الرازق وتحدثت خلال اللقاء عن الفيديو المسرب لها، وبعض التفاصيل الخاصة بحياتها، كما فاجأها البلوجر محمد أوتاكا خلال البرنامج وتقدم لخطبتها على الهواء.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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