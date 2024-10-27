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لمدة يومين.. مقترح مصري لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

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لمدة يومين.. مقترح مصري لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

لمدة يومين.. مقترح مصري لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:28 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر قدمت خلال الأيام الماضية مقترحا لتحريك الموقف في قطاع غزة.

المقترح المصري لوقف إطلاق النار في غزة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بقصر الاتحادية، أن المقترح تضمّن:

- إيقاف إطلاق النار لمدة يومين.

- تبادل 4 رهائن إسرائيليين مع عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

- خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع.

- إيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات للقطاع المحاصر.

كما أكد الرئيس السيسي، أن مصر ضد أي محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة لخارج القطاع، وذلك لأنه ليس في صالح القضية الفلسطينية، مضيفًا: نقوم بدور لإيقاف إطلاق النار في ظل التدمير الكبير الذي يتعرّض له القطاع.

وأشار إلى أنه تم التباحث أيضا عن الأوضاع في لبنان وليبيا والسودان، وهناك توافق تام على أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة بعيدا عن التدخل في شؤون الدول، مؤكدا أنه تم التوافق مع الجزائر على أهمية عدم امتداد الصراع خارج المنطقة وحصار الأزمة، وإيقاف إطلاق النار للوصول لحالة من الاستقرار بالمنطقة حتى لا يتعرّض الإقليم لحرب أوسع ومخاطر أكبر من الحالية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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