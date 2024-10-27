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الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار بدءا من الجمعة المقبلة - أخبار كلمتك

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الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار بدءا من الجمعة المقبلة - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار بدءا من الجمعة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:11 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة من حالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وتتمثل التقلبات الجوية فى انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 28 - 10 -2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 27 - 10 - 2024

تقلبات جوية

 

وجاءت أماكن سقوط الأمطار كالآتى:


يوم الجمعة:  تسقط الأمطار المتوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

كما تسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

يوم السبت تسقط الأمطار المتوسطة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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