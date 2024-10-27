حماة الوطن يشكر «القيادات والأمناء والقواعد الحزبية» على حضور حفل «حكايات الأبطال» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:55 مساءً - يتوجه حزب «حماة الوطن»، بالشكر للأعضاء والكوادر والقواعد الحزبية، الذين شاركوا في احتفالية «حكايات الأبطال» بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيد، والتي شرفها بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد حماة الوطن، أن قدراته البشرية وقواعده الحزبية كانت على قدر المسئولية، وستظل دائما وفي مختلف الظروف العادية والاستثنائية جنبا إلى جنب القيادة السياسية الحكيمة.

ويشير الحزب، إلى أن التمثيل المشرف من الأعضاء والكوادر الذين حضروا من كافة الأمانات على مستوى الجمهورية، يكشف حجم الانتشار الواسع والتواجد الشعبي والتأثير الكبير لحماة الوطن بين أبناء الشعب المصري العظيم.