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حماة الوطن يشكر «القيادات والأمناء والقواعد الحزبية» على حضور حفل «حكايات الأبطال» - أخبار كلمتك

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حماة الوطن يشكر «القيادات والأمناء والقواعد الحزبية» على حضور حفل «حكايات الأبطال» - أخبار كلمتك

حماة الوطن يشكر «القيادات والأمناء والقواعد الحزبية» على حضور حفل «حكايات الأبطال» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:55 مساءً - يتوجه حزب «حماة الوطن»، بالشكر للأعضاء والكوادر والقواعد الحزبية، الذين شاركوا في احتفالية «حكايات الأبطال» بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيد، والتي شرفها بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد حماة الوطن، أن قدراته البشرية وقواعده الحزبية كانت على قدر المسئولية، وستظل دائما وفي مختلف الظروف العادية والاستثنائية جنبا إلى جنب القيادة السياسية الحكيمة.

حماة الوطن يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
حماة الوطن يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

ويشير الحزب، إلى أن التمثيل المشرف من الأعضاء والكوادر الذين حضروا من كافة الأمانات على مستوى الجمهورية، يكشف حجم الانتشار الواسع والتواجد الشعبي والتأثير الكبير لحماة الوطن بين أبناء الشعب المصري العظيم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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