خبير أثري: 70 % من جينات المصريين الحالية تتطابق مع الفراعنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:50 مساءً - قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن المرأة المصرية في عهد المصريين القدماء كانت تحصل على كافة حقوقها، وتشارك زوجها في الحقل، ووصلت للكثير من المناصب في الدولة.

جينات المصريين والفراعنة

وأكد أن جينات المصريين الحالية تتطابق بنسبة 70% مع المصريين القدماء أو الفراعنة، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لنشر ثقافة المصريين القدماء من خلال الألعاب أو وضع بعض الصور الفرعونية على الكتب وخلافه.

المجاعة في مصر القديمة

ولفت إلى أن هناك مجاعة حدثت في مصر القديمة، وهناك مجاعة أخرى في العصر الإسلامي وسميت بـ"الشدة المستنصرية"، ولجأ المصريون في هذه الحالة إلى تناول اللحوم البشرية.

انتصار أحمس على الهكسوس

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صدى صوت” تقديم إيهاب حليم، أن الهكسوس لم يحتلوا مصر بالكامل، ولكن احلتوا جزءًا من البلاد، وقام الملك أحمس بإعداد معركة وانتصر على الهكسوس.

حتشبسوت كانت كانت أعظم امرأة حكمت في مصر

وأوضح أن المرأة المصرية في العصور القديمة كانت تربي الأبناء، ووصلت لمصاف الآلهة، مشيرًا إلى أن حتشبسوت كانت امرأة حديدية وكانت أعظم امرأة حكمت في مصر، واستطاعت أن تسيطر على الدولة بالكامل.

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