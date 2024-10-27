أشرف سلومة مديرا عاما للتفتيش والرقابة بوزارة التربية والتعليم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:32 مساءً - تولى أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة السابق، منصب مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والرقابة بالإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة لها بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويأتي هذا التعيين تقديرًا لجهود سلومة المتميزة التي قدمها خلال فترة عمله بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث ساهم بشكل كبير في تطوير العمل الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وهنأت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وقيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وعلى رأسهم سعيد عطية مدير المديرية وسمية الخطيب وكيل المديرية، أشرف سلومة على هذا التعيين، متمنين له كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.