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أشرف سلومة مديرا عاما للتفتيش والرقابة بوزارة التربية والتعليم - أخبار كلمتك

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أشرف سلومة مديرا عاما للتفتيش والرقابة بوزارة التربية والتعليم - أخبار كلمتك

أشرف سلومة مديرا عاما للتفتيش والرقابة بوزارة التربية والتعليم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:32 مساءً - تولى أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة السابق، منصب مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والرقابة بالإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة لها بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويأتي هذا التعيين تقديرًا لجهود سلومة المتميزة التي قدمها خلال فترة عمله بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث ساهم بشكل كبير في تطوير العمل الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وهنأت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وقيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وعلى رأسهم سعيد عطية مدير المديرية وسمية الخطيب وكيل المديرية، أشرف سلومة على هذا التعيين، متمنين له كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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