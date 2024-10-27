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محافظة الجيزة تعلن عن وظائف قيادية شاغرة - أخبار كلمتك

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محافظة الجيزة تعلن عن وظائف قيادية شاغرة - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة تعلن عن وظائف قيادية شاغرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:16 مساءً - أعلنت محافظة الجيزة عن طرح عدد من الوظائف القيادية الشاغرة على مستوى مدير عام بديوان عام المحافظة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وتشمل الوظائف المعلن عنها:

مدير عام الإدارة العامة للأمن.
مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير.

ودعت محافظة الجيزة جميع المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقدم لهذه الوظائف، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر بوابة الوظائف الحكومية والبوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.

ويستمر تلقي طلبات التقديم حتى يوم 24 نوفمبر 2024.

وأوضحت المحافظة أنه على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التوجه إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الكفاءات القيادية بالمحافظة وتوفير كوادر مؤهلة قادرة على النهوض بالعمل الإداري والخدمي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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