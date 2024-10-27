مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فركش».. المنتج أحمد الجنايني يعلن انتهاء تصوير مسلسل «موضوع عائلي 3 (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فركش».. المنتج أحمد الجنايني يعلن انتهاء تصوير مسلسل «موضوع عائلي 3 (صورة) - أخبار كلمتك

طرح 8521 قطعة أرض سكنية في 20 مدينة جديدة.. طريقة التقديم وشراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

طرح 8521 قطعة أرض سكنية في 20 مدينة جديدة.. طريقة التقديم وشراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

انخفاض كبير في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

انخفاض كبير في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

السياحة تعلن أولى الخطوات التحضيرية لموسم الحج السياحي 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السياحة تعلن أولى الخطوات التحضيرية لموسم الحج السياحي 2025 - أخبار كلمتك

السياحة تعلن أولى الخطوات التحضيرية لموسم الحج السياحي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 08:43 مساءً - أعلنت غرفة شركات السياحة عن بدء تنظيم  الإجراءات التحضيرية لموسم الحج السياحي الجديد 1446 هـ / 2025 م.
 

الخطوات التحضيرية لموسم الحج الجديد 

وأكدت غرفة شركات السياحة، في خطابها المرسل الى شركات السياحة أنه بالإشارة إلى الآلية المستحدثة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة (الأرض) والتي تستلزم سداد قيمة الرسوم المحددة لها بصورة مبكرة عبر المسار الإلكتروني لحجاج الخارج. 

حيث أن البعثات التي تنهي إجراءاتها مبكرًا يمكنها الحصول على المواقع المطلوبة لحجاجها أولًا، وحرصًا منا على معالجة السلبيات التي واجهتنا الموسم المنصرم.
 

سداد مبالغ لشركات السياحة

وقامت غرفة شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بشأن ضرورة قيام شركة السياحة الراغبة في الاشتراك بقرعة الحج السياحي بسداد مبلغ بالريال السعودي وفقًا للمستوي المنفذ من جانبها خلال الفترة من 30 أكتوبر 2024 وحتى 15 نوفمبر 2024 وذلك كالتالي:

- خمس نجوم 40 ألف ريال.

- اقتصادي 30 ألف ريال.

- بري 20 ألف ريال.

علمًا بأن الإيداع بعملة الريال السعودي فقط في حساب غرفة شركات السياحة

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق