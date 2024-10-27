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النيابة الإدارية تشارك في فعاليات المؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار - أخبار كلمتك

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النيابة الإدارية تشارك في فعاليات المؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار - أخبار كلمتك

النيابة الإدارية تشارك في فعاليات المؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 08:36 مساءً - حضرت المستشارة غادة يونس، نائب رئيس الهيئة ومدير وحدة قضايا الاستثمار، ممثلة عن النيابة الإدارية، فعَّاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار، والتي خُصِصَت لمناقشة محور التشريعات والسياسات الداعمة لجودة الاستثمار، بحضور لفيف من ممثلي الدول العربية والإفريقية.

جاء ذلك تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتلبية للدعوة المقدمة من اللجنة المنظمة للمؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار، والذي انعقد تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة،

هذا وتتلقى وحدة قضايا الاستثمار الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والمشروعات الاستثمارية، وما يمس مناخ الاستثمار، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة [email protected].

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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