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الزراعة تواصل إطلاق منافذها المتنقلة بالمحافظات وطرح منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة (صور ) - أخبار كلمتك

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الزراعة تواصل إطلاق منافذها المتنقلة بالمحافظات وطرح منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة (صور ) - أخبار كلمتك

الزراعة تواصل إطلاق منافذها المتنقلة بالمحافظات وطرح منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة (صور ) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 08:27 مساءً - تواصل  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهات الإنتاجية التابعة لها، بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وقطاع الإنتاج والإدارة العامة للزراعات المحمية، إطلاق منافذها المتنقلة بالمحافظات المختلفة، المحملة بالسلع والمنتجات الغذائية للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهلهم، ومحاربة الغلاء، والمساهمة في خفض الأسعار،.حيث تجوب منافذ الوزارة المتنقلة الميادين العامة والقرى بالمحافظات وأماكن تجمع المواطنين، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان.

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وتشمل منافذ وزارة الزراعة بيض المائدة، واللحوم الطازجة، والدواجن ومنتجات الالبان، والخضر والفاكهة، ومنتجات التصنيع الغذائي، إضافة إلى البقوليات وغيرها، من احتياجات المواطنين، ويتم البيع باسعار مخفضة بنسب تصل لا تقل عن ٢٠٪.

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وفي محافظة البحيرة، تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، المنافذ المتحركة التي أطلقتها الوزارة بالمحافظة، وعددها ٦ سيارات تشمل بيض المائدة من انتاج محطة الزهراء لإنتاج البيض بمنطقة جبارس مركز ايتاي البارود، والتابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، فضلا عن سيارة السلع الغذائية ومنتجات الألبان، ومنتجات التصنيع الغذائي، والتي تم توزيعها الميادين المختلفة بمدينة دمنهور.

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ومن المقرر أن تطلق الوزارة أيضا غدا الاثنين قافلة كبرى تشمل ١٣ منفذ متحرك، الى محافظة الفيوم، تشمل بيض المائدة، اللحوم، الخضروات والفاكهة، منتجات الألبان، والسلع الغذائية المتنوعة، وذلك بالتنسيق مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حيث من المقرر توزيعها على الميادين العامة، وأماكن تجمع المواطنين بالمحافظة.

فيما تواصل الوزارة أيضا في الوقت ذاته، دعم العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمنافذ المتنقلة، والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بشكل دوري لتخفيف العبء عن كاهل العاملين بها، وذلك بالتنسيق بين الوزارة وجهاز المدينة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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