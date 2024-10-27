هيئة السكة الحديد تنظم ندوة بعنوان "مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 08:27 مساءً - نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ندوة تحت عنوان “مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية وواجبات العمل” بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق اليوم الاحد الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤.

مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية وواجبات العمل

حضر الندوة بعض من قيادات الهيئة وأعضاء النقابة وتضمنت الندوة مشروعات تطوير السكة الحديد فى مجال الوحدات المتحركة، المحطات، نظم الإشارات، الورش، العنصر البشري.

كما تضمنت أبرز الإنجازات والافتتاحات في الفترة الاخيرة وهي افتتاح محطة بشتيل، خط الفردان / بئر العبد، خط كفر داوود السادات وتوطين صناعات النقل بمصر ومدى إسهامها في الاقتصاد القومي وتوفير العملة الاجنبية.

وشملت الندوة خطورة تعاطى المخدرات وما يترتب عليها من أضرار ومخاطرها على العاملين وعلي سلامة تشغيل القطارات.

وتم التأكيد خلال الندوة على ضرورة تطوير العنصر البشرى بالإضافة إلى تطوير نظم الإشارات والوحدات المتحركة الالتزام بالسرعة المقررة للقطار وقت الدخول على المحطات وقواعد السلامة بالإضافة إلى الدقة فى العمل مع الالتزام باللوائح والقوانين.

كما تم التنويه عن واجبات العمل والحماية من المخاطر أثناء تأدية العمل مما يساهم فى أعمال التطوير التى تقوم بها الهيئة.

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