مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فركش».. المنتج أحمد الجنايني يعلن انتهاء تصوير مسلسل «موضوع عائلي 3 (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فركش».. المنتج أحمد الجنايني يعلن انتهاء تصوير مسلسل «موضوع عائلي 3 (صورة) - أخبار كلمتك

طرح 8521 قطعة أرض سكنية في 20 مدينة جديدة.. طريقة التقديم وشراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

طرح 8521 قطعة أرض سكنية في 20 مدينة جديدة.. طريقة التقديم وشراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

انخفاض كبير في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

انخفاض كبير في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

هيئة السكة الحديد تنظم ندوة بعنوان "مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هيئة السكة الحديد تنظم ندوة بعنوان "مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية" - أخبار كلمتك

هيئة السكة الحديد تنظم ندوة بعنوان "مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 08:27 مساءً - نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ندوة تحت عنوان “مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية وواجبات العمل” بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق اليوم الاحد الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤.

 

مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية وواجبات العمل

 

حضر الندوة بعض من قيادات الهيئة وأعضاء النقابة وتضمنت الندوة مشروعات تطوير السكة الحديد فى مجال الوحدات المتحركة، المحطات، نظم الإشارات، الورش، العنصر البشري.

كما تضمنت أبرز الإنجازات والافتتاحات في الفترة الاخيرة وهي افتتاح محطة بشتيل، خط الفردان / بئر العبد، خط كفر داوود السادات وتوطين صناعات النقل بمصر ومدى إسهامها في الاقتصاد القومي وتوفير العملة الاجنبية.

وشملت الندوة خطورة تعاطى المخدرات وما يترتب عليها من أضرار ومخاطرها على العاملين وعلي سلامة تشغيل القطارات.

وتم التأكيد خلال الندوة على ضرورة تطوير العنصر البشرى بالإضافة إلى تطوير نظم الإشارات والوحدات المتحركة الالتزام بالسرعة  المقررة للقطار  وقت الدخول على المحطات وقواعد السلامة بالإضافة إلى الدقة فى العمل مع الالتزام باللوائح والقوانين.

كما تم التنويه عن واجبات العمل والحماية من المخاطر  أثناء تأدية العمل مما يساهم فى أعمال التطوير  التى تقوم بها الهيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مدبولي: مؤتمر قمة المناخ عُقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق