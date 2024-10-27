الثقافة تُنظم ملتقى القاهرة للحرف التراثية والتقليدية في المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 08:20 مساءً - تنظم وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة القاهرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، ملتقى "أيادي بلادي" للحرف التراثية والتقليدية، بحديقة الأندلس، تزامناً مع استضافة مصر للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، والذي يهدف إلى إحياء التراث المصري ودعمه، ومنح الحرفيين الفرصة لعرض أعمالهم وإبداعاتهم.

وقال وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في تصريح اليوم الأحد "يأتي ملتقى أيادي بلادي كخطوة نحو استدامة الحرف التقليدية والتراثية، والتي واجهت تحديات متعددة مع دخول المنتجات الصناعية، مما جعل من الضروري أن يتم توجيه الجهود للحفاظ على هذا التراث".

وتابع "سيتيح هذا الحدث للمشاركين فرصة التعرف على ما تملكه مصر من إرث حرفي متنوع، وتعزيز قدرات الحرفيين المحليين من خلال برامج تدريبية ومنح، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم التسويقية من خلال هذا الملتقى، سيتمكن الحرفيون من التعاون وتبادل المعارف، بما يعزز من تأثيرهم الاقتصادي ويحفز الأجيال الجديدة للحفاظ على هذا الإرث".

وأكد هنو، أن "أيادي بلادي" ليس مجرد ملتقى، بل هو حجر أساس لمستقبل واعد للحرف التراثية والتقليدية في مصر، لضمان استمرارية النسيج الثقافي الذي تزخر به القاهرة، وللحفاظ على إرث يمتد للأجيال القادمة.