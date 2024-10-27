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الثقافة تُنظم ملتقى القاهرة للحرف التراثية والتقليدية في المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

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الثقافة تُنظم ملتقى القاهرة للحرف التراثية والتقليدية في المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

الثقافة تُنظم ملتقى القاهرة للحرف التراثية والتقليدية في المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 08:20 مساءً - تنظم وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة القاهرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، ملتقى "أيادي بلادي" للحرف التراثية والتقليدية، بحديقة الأندلس، تزامناً مع استضافة مصر للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، والذي يهدف إلى إحياء التراث المصري ودعمه، ومنح الحرفيين الفرصة لعرض أعمالهم وإبداعاتهم.

وقال وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في تصريح اليوم الأحد "يأتي ملتقى أيادي بلادي كخطوة نحو استدامة الحرف التقليدية والتراثية، والتي واجهت تحديات متعددة مع دخول المنتجات الصناعية، مما جعل من الضروري أن يتم توجيه الجهود للحفاظ على هذا التراث".

وتابع "سيتيح هذا الحدث للمشاركين فرصة التعرف على ما تملكه مصر من إرث حرفي متنوع، وتعزيز قدرات الحرفيين المحليين من خلال برامج تدريبية ومنح، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم التسويقية من خلال هذا الملتقى، سيتمكن الحرفيون من التعاون وتبادل المعارف، بما يعزز من تأثيرهم الاقتصادي ويحفز الأجيال الجديدة للحفاظ على هذا الإرث".

وأكد هنو، أن "أيادي بلادي" ليس مجرد ملتقى، بل هو حجر أساس لمستقبل واعد للحرف التراثية والتقليدية في مصر، لضمان استمرارية النسيج الثقافي الذي تزخر به القاهرة، وللحفاظ على إرث يمتد للأجيال القادمة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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