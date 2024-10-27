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أول تعليق من نجل المناضلة السيناوية فرحانة بعد تكريم السيسي لها - أخبار كلمتك

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أول تعليق من نجل المناضلة السيناوية فرحانة بعد تكريم السيسي لها - أخبار كلمتك

أول تعليق من نجل المناضلة السيناوية فرحانة بعد تكريم السيسي لها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:53 مساءً - أعرب عبد المنعم إبراهيم نجل الحاجة فرحانة المناضلة السيناوية، عن سعادته بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء محور في محافظة القاهرة، وأيضا حي سكني بشمال سيناء باسم والدته التي ساهمت في انتصارات حرب أكتوبر 1973.

سعادة الحاجة فرحانة

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: الحاجة فرحانة سعيدة للغاية بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء محور وحي سكني بإسمها، وتشكره على هذا التكريم الكبير.
 

دعم الحاجة فرحانة للجيش المصري

ولفتت إلي أن الحاجة السيناوية فرحانة ساعدت في نقل المعلومات السرية عن العدو الإسرائيلي، وكل ما كان يحدث في منطقة العدو للجيش.

السيسي يوجه بإنشاء حي ومحور باسم الحاجة فرحانة المناضلة السيناوية

أخبار مصر اليوم: السيسي يوجه بإنشاء حي ومحور باسم الحاجة فرحانة.. ظهور نتيجة التظلمات للراسبين باختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية.. وننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

وأشار إلي أن الحاجة فرحانة عمرها يقارب الـ 105 سنوات  .

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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