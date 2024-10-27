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وزير النقل يتابع استعدادات المترو لموسم الشتاء - أخبار كلمتك

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وزير النقل يتابع استعدادات المترو لموسم الشتاء - أخبار كلمتك

وزير النقل يتابع استعدادات المترو لموسم الشتاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:53 مساءً - تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل استعدادات مترو الانفاق لموسم الشتاء وما يتبعها من بعض التعديلات  على حركة التشغيل لمترو الانفاق بما يتناسب مع فصل الشتاء. 

أعداد ركاب المترو 

على صعيد آخر، ارتفعت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال 24 الماضية، حيث نقل المترو، أكثر من 3  مليون راكب 500 ألف راكب  بكافة الخطوط وعلى متن قطاراته، بارتفاع عن معدل ركاب أمس، وسط مساع للمترو لرفع مستوى الخدمة وتقليل معدل التقاطر.

وكان الخط الاول للمترو هو الاعلى بين الخطوط حيث نقل نحو مليون و350 الف راكب  خلال الساعات الماضية 

وأصدر مترو الانفاق تعليمات بالتيسير على الركاب الراغبين فى الحصول على اشتراك المترو وتحرير الاشتراكات بما يساهم فى تقليل الزحام على شبابيك التذاكر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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