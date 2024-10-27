وزير النقل يتابع استعدادات المترو لموسم الشتاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:53 مساءً - تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل استعدادات مترو الانفاق لموسم الشتاء وما يتبعها من بعض التعديلات على حركة التشغيل لمترو الانفاق بما يتناسب مع فصل الشتاء.

أعداد ركاب المترو

على صعيد آخر، ارتفعت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال 24 الماضية، حيث نقل المترو، أكثر من 3 مليون راكب 500 ألف راكب بكافة الخطوط وعلى متن قطاراته، بارتفاع عن معدل ركاب أمس، وسط مساع للمترو لرفع مستوى الخدمة وتقليل معدل التقاطر.

وكان الخط الاول للمترو هو الاعلى بين الخطوط حيث نقل نحو مليون و350 الف راكب خلال الساعات الماضية

وأصدر مترو الانفاق تعليمات بالتيسير على الركاب الراغبين فى الحصول على اشتراك المترو وتحرير الاشتراكات بما يساهم فى تقليل الزحام على شبابيك التذاكر.

13 رسالة هامة من السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري، الأحداث بالمنطقة أبرزها السيسي يحذر من إمكانية اندلاع حرب إقليمية بسبب اتساع الصراع

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية