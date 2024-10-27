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رئيس الجزائر: نعمل مع مصر للتوصل إلى هدنة تسمح بإدخال المساعدات لغزة - أخبار كلمتك

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رئيس الجزائر: نعمل مع مصر للتوصل إلى هدنة تسمح بإدخال المساعدات لغزة - أخبار كلمتك

رئيس الجزائر: نعمل مع مصر للتوصل إلى هدنة تسمح بإدخال المساعدات لغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:37 مساءً - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده تعمل مع مصر بشأن التوصل إلى هدنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأنها تدعم مصر في رفض التهجير القسري للفلسطينيين في غزة.

كما أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمنعقد بقصر الاتحادية، أن الحل النهائي للوضع الفلسطيني يجب أن يشمل استعادة الفلسطينيين لحقوقهم وأرضهم.

وأضاف أن هذا الحل قد يتطلب إشرافاً من دول شقيقة وصديقة مثل مصر، من أجل ضمان استقرار الوضع وتحقيق السلام.

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن شعب غزة يعاني ويلات إبادة جماعية مكتملة الأركان بشكل يومي، مضيفا أن مصر قامت بجهود مكثفة خلال اليومين الماضيين لأجل وقف إطلاق النار في غزة.

المؤتمر الصحفي بين الرئيس السيسي ونظيره الجزائري

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بمطار القاهرة.

وأكد الرئيس السيسي، أن اللجنة المشتركة التاسعة بين مصر والجزائر ستنعقد في القاهرة قريبا لبحث مزيد من التعاون، وأن هناك توافقا تاما بين مصر والجزائر.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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