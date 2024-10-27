13 رسالة هامة من السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري، الأحداث بالمنطقة أبرزها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:36 مساءً - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية.

وجاءت رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي كالتالي:

- اللجنة المشتركة التاسعة تنعقد قريبا في القاهرة لتضع موضوعات أكثر للتعاون مع الجزائر.

- حجم التوافق مع الجزائر منذ أول زيارة كان قوى وفرص التعاون بين البلدين كثيرة في الاستثمار.

- الشركات المصرية تتلقى معاملة كريمة في الجزائر.

- لدينا في مصر أكثر من خمسة آلاف شركة جزائرية تعمل في أي مشروعات بنية أساسية كطاقة ومياه وطرق وكباري وإسكان.

- لدينا حجم ضخم من الشركات تتبادل الخبرة مع الجزائر ومرحب بهم في أي وقت ولدينا فرص استثمار متبادل بين البلدين ونرحب بالمستثمرين الجزائريين بمصر.

- تحدثنا مع بعضنا عن التطورات والأوضاع في غزة ولبنان وليبيا والسودان والتوافق التام على استعادة الاستقرار بالمنطقة.

- مصر قامت بجهود مكثفة خلال اليومين الماضيين لإطلاق مبادرة لوقف إطلاق النار بغزة.

- توافقنا على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.

- توافق تام مع الجزائر بشأن أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة بعيدا عن التدخل في شؤون دولها.

- نؤكد على سيادة ليبيا وضرورة أن يكون الحل هناك ليبي - ليبي.

- نحن ضد محاولة تهجير الفلسطينيين من غزة وضرورة إيقاف إطلاق النار بلبنان.

- توافق مصري جزائري على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان وتشكيل حكومة.

- توافقنا على ضرورة عدم اتساع الصراع بما قد يشمله ذلك من إمكانية إندلاع حرب إقليمية.