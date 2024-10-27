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الرئيس السيسي: لدينا حجم ضخم من الشركات تتبادل الخبرة مع الجزائر - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: لدينا حجم ضخم من الشركات تتبادل الخبرة مع الجزائر - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: لدينا حجم ضخم من الشركات تتبادل الخبرة مع الجزائر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:20 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشركات المصرية تتلقى معاملة كريمة في الجزائر، وأنه لدينا في مصر أكثر من 5 آلاف شركة جزائرية تعمل في مشروعات البنية الأساسية، كطاقة ومياه وطرق وكباري وإسكان.

وأشار الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يعقد بقصر الاتحادية، إلى أنه لدينا حجم ضخم من الشركات تتبادل الخبرة مع الجزائر، ومرحب بهم في أي وقت، ولدينا فرص استثمار متبادل بين البلدين مرحبا بالمستثمرين الجزائريين في مصر.

وتابع الرئيس السيسي، تحدثنا مع بعضنا عن التطورات والأوضاع في غزة ولبنان وليبيا والسودان، مؤكدا التوافق التام على استعادة الاستقرار بالمنطقة بعيدا عن التدخل في شؤون دولها.

وفيما يخص غزة قال الرئيس السيسي، «هو موضوع فيه إجماع عربي، مؤكدا على أهمية إيقاف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين» مضيفا هو أمر كلنا حريصون عليه منذ أول اقتتال في 7 أكتوبر السنة الماضية».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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