رئيس الجزائر يشيد بجهود مصر لوقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:20 مساءً - قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إن شعب غزة يعاني ويلات إبادة جماعية مكتملة الأركان بشكل يومي.

وأضاف الرئيس الجزائري، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمنعقد بقصر الاتحادية، أن مصر قامت بجهود مكثفة خلال اليومين الماضيين من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أن الجزائر تعمل مع مصر بشأن التوصل إلى هدنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدا أن الجزائر تدعم مصر في رفض التهجير القسري للفلسطينيين في غزة.

وأكد أن الحل النهائي للوضع الفلسطيني يجب أن يشمل استعادة الفلسطينيين لحقوقهم وأرضهم.

كما أكد أن الحل قد يتطلب إشرافاً من دول شقيقة وصديقة مثل مصر، من أجل ضمان استقرار الوضع وتحقيق السلام.

المؤتمر الصحفي بين الرئيس السيسي ونظيره الجزائري

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بمطار القاهرة.

وأكد الرئيس السيسي، أن اللجنة المشتركة التاسعة بين مصر والجزائر ستنعقد في القاهرة قريبا لبحث مزيد من التعاون، وأن هناك توافقا تاما بين مصر والجزائر.