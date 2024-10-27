الرئيس الجزائري: نرحّب بتعزيز التعاون مع الشركات الاستثمارية المصرية في كافة المجالات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:20 مساءً - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ترحيب بلاده بالشركات الاستثمارية المصرية وإعطاء الإشارة الخضراء لهم جميعا في كافة المجالات، لتعزيز التعاون والاستثمار.

وأضاف الرئيس الجزائري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في قصر الاتحادية، أنه يتم العمل على تعزيز التعان مع مصر بشأن الاستثمار في مجالات الطاقة، مؤكدا حرص بلاده على الاستفادة من تجربة مصر خاصة في مجال البناء والتعمير وإقامة المدن الجديدة.

المؤتمر الصحفي بين الرئيس السيسي ونظيره الجزائري

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بمطار القاهرة.

وأكد الرئيس السيسي، أن اللجنة المشتركة التاسعة بين مصر والجزائر ستنعقد في القاهرة قريبا لبحث مزيد من التعاون، وأن هناك توافقا تاما بين مصر والجزائر على استعادة الاستقرار بالمنطقة بعيدا عن التدخل في شؤون دولها.