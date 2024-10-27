الرئيس الجزائري: حديث الرئيس السيسي تناول نقاطا تهم المنطقة العربية بأكملها |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:20 مساءً - قدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري على مساندتهم لدولة الجزائر ومساعدتهم لها.

وأشاد الرئيس الجزائري خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بقصر الاتحادية، بحديث الرئيس السيسي، مؤكدا أن الحديث تناول عدة نقاط تهم المنطقة العربية بأكملها.

كما أكد أن مصر ساندت الجزائر وكانت حاملة لشعلة القومية في الوطن العربي وكانت مساندة لكل الدول الساعية للاستقلال الوطني.

وأكد الرئيس الجزائري ترحيب بلاده بالشركات الاستثمارية المصرية وإعطاء الإشارة الخضراء لهم جميعا في كافة المجالات، من أجل تعزيز التعاون والاستثمار.