مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فركش».. المنتج أحمد الجنايني يعلن انتهاء تصوير مسلسل «موضوع عائلي 3 (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فركش».. المنتج أحمد الجنايني يعلن انتهاء تصوير مسلسل «موضوع عائلي 3 (صورة) - أخبار كلمتك

طرح 8521 قطعة أرض سكنية في 20 مدينة جديدة.. طريقة التقديم وشراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

طرح 8521 قطعة أرض سكنية في 20 مدينة جديدة.. طريقة التقديم وشراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

انخفاض كبير في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

انخفاض كبير في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

الحكومة تكشف آخر تطورات مشروع رأس الحكمة وتعويض المواطنين (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الحكومة تكشف آخر تطورات مشروع رأس الحكمة وتعويض المواطنين (فيديو) - أخبار كلمتك

الحكومة تكشف آخر تطورات مشروع رأس الحكمة وتعويض المواطنين (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:09 مساءً - قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد، يأتي في إطار متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة والإجراءات التنفيذية وتسليم الأرض للشركة الإماراتية وتعويض المواطنين في منطقة رأس الحكمة وتسكينهم في منطقة شمس الحكمة داخل محافظة مطروح.

توفير أراض للمواطنين بمنطقة شمس الحكمة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: التعويض يكون نقدي إلي جانب توفير أرض في منطقة شمس الحكمة لإعادة بناء منزل في الأرض التي تمنح له، واجتماع الحكومة اليوم تابع إدخال المرافق لمنطقة شمس الحكمة وتذليل العقبات أمام تسكين المواطنين بالمنطقة.
 

المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة

وتابع: كافة المرافق ستكون متاحة للمواطنين في منطقة شمس الحكمة بديلا عن رأس الحكمة، مؤكدًا: قاربنا على الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة وسنتابع باق الإجراءات الخاصة بنقل وتسكين المواطنين بشمس الحكمة.

ولفت: لا يوجد اشتراطات بنائية جديدة ولكن بعض المناطق هناك اشتراطات لمراعاة الطابع الحضاري مثل منطقة القاهرة التاريخية من حيث الارتفاعات والتصميم الحضاري للمبنى للحفاظ على الهوية البصرية.


ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، غدا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق