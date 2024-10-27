الحكومة تكشف آخر تطورات مشروع رأس الحكمة وتعويض المواطنين (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:09 مساءً - قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد، يأتي في إطار متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة والإجراءات التنفيذية وتسليم الأرض للشركة الإماراتية وتعويض المواطنين في منطقة رأس الحكمة وتسكينهم في منطقة شمس الحكمة داخل محافظة مطروح.

توفير أراض للمواطنين بمنطقة شمس الحكمة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: التعويض يكون نقدي إلي جانب توفير أرض في منطقة شمس الحكمة لإعادة بناء منزل في الأرض التي تمنح له، واجتماع الحكومة اليوم تابع إدخال المرافق لمنطقة شمس الحكمة وتذليل العقبات أمام تسكين المواطنين بالمنطقة.



المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة

وتابع: كافة المرافق ستكون متاحة للمواطنين في منطقة شمس الحكمة بديلا عن رأس الحكمة، مؤكدًا: قاربنا على الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة وسنتابع باق الإجراءات الخاصة بنقل وتسكين المواطنين بشمس الحكمة.

ولفت: لا يوجد اشتراطات بنائية جديدة ولكن بعض المناطق هناك اشتراطات لمراعاة الطابع الحضاري مثل منطقة القاهرة التاريخية من حيث الارتفاعات والتصميم الحضاري للمبنى للحفاظ على الهوية البصرية.



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