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السيسي: نؤكد على سيادة ليبيا وأن يكون الحل قرارا داخليا - أخبار كلمتك

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السيسي: نؤكد على سيادة ليبيا وأن يكون الحل قرارا داخليا - أخبار كلمتك

السيسي: نؤكد على سيادة ليبيا وأن يكون الحل قرارا داخليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:04 مساءً - الأحد 27/أكتوبر/2024 - 07:02 م 10/27/2024 7:02:34 PM

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.كلمتك

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية.

وقال الرئيس السيسي إننا نؤكد على سيادة ليبيا وضرورة أن يكون الحل هناك “ليبي - ليبي”.

وتابع الرئيس السيسي: أجريت اليوم مع الرئيس تبون مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتذليل أية عقبات في هذا الخصوص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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