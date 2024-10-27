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مؤتمر صحفي بين الرئيس السيسي ونظيره الجزائري (بث مباشر) - أخبار كلمتك

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مؤتمر صحفي بين الرئيس السيسي ونظيره الجزائري (بث مباشر) - أخبار كلمتك

مؤتمر صحفي بين الرئيس السيسي ونظيره الجزائري (بث مباشر) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 06:52 مساءً - بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يعقد بقصر الاتحادية.

وفي بداية المؤتمر الذي يتم بثّه على شاشة قناة إكسترا نيوز، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الجزائري على فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وأكد الرئيس السيسي، أن اللجنة المشتركة التاسعة بين مصر والجزائر ستنعقد في القاهرة قريبا لبحث مزيد من التعاون، وأن هناك توافقا تاما بين مصر والجزائر.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بمطار القاهرة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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