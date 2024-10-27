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السيسي: اللجنة المشتركة التاسعة بين مصر والجزائر ستنعقد بالقاهرة قريبا لبحث مزيد من التعاون - أخبار كلمتك

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السيسي: اللجنة المشتركة التاسعة بين مصر والجزائر ستنعقد بالقاهرة قريبا لبحث مزيد من التعاون - أخبار كلمتك

السيسي: اللجنة المشتركة التاسعة بين مصر والجزائر ستنعقد بالقاهرة قريبا لبحث مزيد من التعاون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 06:46 مساءً - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية.

وأكد الرئيس السيسي أن اللجنة المشتركة التاسعة بين مصر والجزائر ستنعقد في القاهرة قريبا لبحث مزيد من التعاون.

وقال الرئيس السيسي أجريت اليوم مع الرئيس تبون مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب. 

وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتذليل أية عقبات في هذا الخصوص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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