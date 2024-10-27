مواقيت الصلاة في التوقيت الشتوي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - التوقيت الشتوي 2024.. تفصلنا أيام قليلة عن تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر، الأمر الذي جعل الكثير يبحث عن مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي.

التوقيت الشتوي 2024

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موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024

ومن المقرر أن يبدأ العمل بـ التوقيت الشتوي بشكل رسمي آخر خميس من أكتوبر والذي يوافق 31 أكتوبر، بحيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12 صباح يوم الجمعة، لتصبح الساعة 11 مساء الخميس بدلا من 12.

مواقيت الصلاة في التوقيت الشتوي

وأعلنت دار الإفتاء مواقيت الصلاة في التوقيت الشتوي كالآتي:

- يرفع آذان الفجر في تمام الساعة 4:41.

- موعد الشروق في تمام الساعة 6:09.

- يرفع آذان صلاة الظهر سيكون في تمام الساعة 11:39.

- يرفع آذان صلاة العصر سيكون في تمام الساعة 2:44.

- يرفع آذان صلاة المغرب سيكون في تمام الساعة 5:08.

- يرفع آذان صلاة العشاء سيكون في تمام الساعة 6:26.

قانون تطبيق التوقيت الشتوي

وينص القانون الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه: «اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة».

خطوات تغيير الساعة للتوقيت الشتوي

- الدخول على قائمة الإعدادات من هاتفك المحمول.

- اختيار تغيير الوقت والتاريخ change time and date.

- تغيير الوقت في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، إلى الساعة 11:00 مساء.