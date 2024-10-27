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جامعة عين شمس تشارك بالدورة 17 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي - أخبار كلمتك

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جامعة عين شمس تشارك بالدورة 17 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي - أخبار كلمتك

جامعة عين شمس تشارك بالدورة 17 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 06:13 مساءً -  يشارك منتخب التمثيل المسرحي لجامعة عين شمس بالدورة الـ ١٧ للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بمدينة طنجة بالمملكة المغربية.

جاءت المشاركة في الافتتاح بمدينة طنجة بحضور كل من كاتب ولاية طنجة تطوان الحسيمة ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المغربي والدكتور رئيس جامعة عبد الملك السعدي وتشارك في هذه الدورة كل من أرمينيا وفرنسا والكاميرون والمغرب وتونس وعمان ومصر. 

ويقدم منتخب جامعة عين شمس العرض المسرحي "حدث صدفة في مكان ما" عن مسرحية قضية أنواف تأليف ماروشا بيلاتا إعداد وتنفيذ الإخراج أحمد الجوهري سينوغرافيا محمد زكي وإخراج خالد مانشي يقدم العرض على مسرح بيكيت يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أكتوبر الجاري. 


وصل وفد جامعة عين شمس برئاسة حاتم ربيع وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث الخميس الماضي،  حيث بدأ الإعداد والتجهيز للمشاركة بالمهرجان بإشراف عام  لقطاع التعليم والطلاب الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة النشاط الفني. 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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