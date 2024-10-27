الإجراءات المطلوبة لكفالة طفل داخل الأسرة البديلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:37 مساءً - هناك العديد من التساؤلات من الراغبين في كفالة طفل يتيم، عن الخطوات والإجراءات، وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن خطوات كفالة طفل داخل الأسر البديلة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن الهدف من كفالة طفل يكمن في إلحاق الأطفال بأسر طبيعية، يجرى اختيارها وفقا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة.

إجراءات كفالة طفل داخل الأسر البديلة

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي عبر الموقع الرسمي لها إلى أن هناك العديد من الشروط والإجراءات المطلوبة لكفالة طفل داخل الأسر البديلة كالتالي:

- تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة الكافلة، بطلب الكفالة على الموقع الإلكتروني للوزارة من هنا.

- تسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، وتقوم وزارة التضامن بإرسال الطلب إلى مديرية التضامن التي يتبع لها مقدم طلب الكفالة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة.

- عمل بحث ميداني للتأكد من استيفاء الأسرة، من قبل أخصائية الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية.

- إعداد مذكرة يرفق بها المستندات المطلوبة، وتقرير عن حالتها الاجتماعية للعرض على اللجنة المحلية للرعاية البديلة برئاسة مدير مديرية الشئون الاجتماعية للبت في الموضوع.

- إذا وافقت اللجنة على تسليم الطفل للأسرة، يحرر عقد رعاية بين الأسرة البديلة الكافلة وإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بتوقيع ضامنين.

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