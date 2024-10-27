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الإجراءات المطلوبة لكفالة طفل داخل الأسرة البديلة - أخبار كلمتك

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الإجراءات المطلوبة لكفالة طفل داخل الأسرة البديلة - أخبار كلمتك

الإجراءات المطلوبة لكفالة طفل داخل الأسرة البديلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:37 مساءً - هناك العديد من التساؤلات من الراغبين في  كفالة طفل يتيم، عن الخطوات والإجراءات، وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن خطوات كفالة طفل داخل الأسر البديلة.

 

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن الهدف من كفالة طفل يكمن في إلحاق الأطفال بأسر طبيعية، يجرى اختيارها وفقا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة.

إجراءات كفالة طفل داخل الأسر البديلة

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي عبر الموقع الرسمي لها إلى أن هناك العديد من الشروط والإجراءات المطلوبة لكفالة طفل داخل الأسر البديلة كالتالي:

 

- تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة الكافلة، بطلب الكفالة على الموقع الإلكتروني للوزارة من  هنا.

 

- تسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، وتقوم وزارة التضامن بإرسال الطلب إلى مديرية التضامن التي يتبع لها مقدم طلب الكفالة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة.

 

- عمل بحث ميداني للتأكد من استيفاء الأسرة، من قبل أخصائية الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية.

 

-  إعداد مذكرة يرفق بها المستندات المطلوبة، وتقرير عن حالتها الاجتماعية للعرض على اللجنة المحلية للرعاية البديلة برئاسة مدير مديرية الشئون الاجتماعية للبت في الموضوع.

 

- إذا وافقت اللجنة على تسليم الطفل للأسرة، يحرر عقد رعاية بين الأسرة البديلة الكافلة وإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بتوقيع ضامنين.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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