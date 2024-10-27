برلماني: كلمة الرئيس السيسي كاشفة للتحديات التي تواجه الدولة المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:18 مساءً - أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية نصر أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، كانت كاشفة للتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وقال النائب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه مثلما نجح المصريون في هزيمة العدو بالماضي والحفاظ على وطنه، فهو قادر أيضاً على هزيمة التحديات الراهنة بنفس الروح التي انتصرنا بها خلال نصر أكتوبر المجيد.

وأشار" الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن المواطن المصري يقف خلف القيادة السياسية مدرجا حجم التحديات المحيطة، حيث تموج المنطقة بصراعات لا تنتهي، مؤكداً أن روح نصر أكتوبر ستظل ملهمة للمصريين في مواجهة التحديات والتغلب على الصعاب.

وقال عضو مجلس النواب، إن تجربة حرب 67 أيضا كشفت لنا حجم الصعوبات التي عاشها شعب بأكمله، في ظروف استثنائية من الناحية السياسية والاقتصادية والنفسية أيضا، وهذا يمنحنا بارقة أمل لتجاوز التحديات التي نوجهها الآن، ويكشف لنا حجم التضحيات التي دفعها المصريين من أجل استرداد كل شبر من أراضينا في سيناء، بعدما روج العدو الإسرائيلي بعدم قدرة الجيش المصري على تحطيم خط بارليف لكن إرادة المصريين كان فاقت التوقعات.

وأشاد الناظر، بتوجيه الرئيس السيسي بإطلاق اسم الحاجة فرحانة على حي بسيناء، موضحا أن هذا التقدير والتكريم يعتبر ردا للجميل من الرئيس لهذه السيدة التي قدمت الكثير من اجل الوطن.