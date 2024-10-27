بدء القمة المصرية الجزائرية بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:04 مساءً - انطلقت قبل قليل بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية جلسة مباحثات ثنائية منفردة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم إلى القاهرة فى زيارة رسمية في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور.

وتعتبر العلاقات المصرية ـ الجزائرية علاقات وطيدة وقوية وراسخة عبر التاريخ حيث شهد تاريخ الدولتين دعمًا غير مسبوق ومساندة في الشدائد بشكل كبير، خاصة في أعقاب حرب 6 أكتوبر التي ساندت بها الجزائر مصر ودعمتها ماديا وسياسيا بشكل كبير ردا للجميل عند قيام الدولة المصرية بمساندة الجزائر في استقلاله عن فرنسا.

وشهدت العلاقات السياسية المصرية ـ الجزائرية تحسنا ممتازا أعقاب ثورة يونيو وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر والذي كان قد اختار الجزائر لتكون وجهته الأولى بعد انتخابه.

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