مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مقتل أحد أبناء قبيلة الصيعر الحضرمية بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل What If الموسم الثالث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 17 عاما على رحيل يونس شلبي.. قصة حياة مليئة بالعطاء والتضحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 8 لـ نور النبوي.. مواعيد العرض على WATCH IT - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فركش».. المنتج أحمد الجنايني يعلن انتهاء تصوير مسلسل «موضوع عائلي 3 (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فركش».. المنتج أحمد الجنايني يعلن انتهاء تصوير مسلسل «موضوع عائلي 3 (صورة) - أخبار كلمتك

طرح 8521 قطعة أرض سكنية في 20 مدينة جديدة.. طريقة التقديم وشراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

طرح 8521 قطعة أرض سكنية في 20 مدينة جديدة.. طريقة التقديم وشراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

انخفاض كبير في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

انخفاض كبير في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

هشام نزيه ضيف "on set" الجمعة - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

بعد بلع لسانه، رئيس مركز "القزازين" يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب محمد شوقى - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

سعر الدولار الآن.. الأخضر ينخفض خلال التعاملات الختامية اليوم الأحد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سعر الدولار الآن.. الأخضر ينخفض خلال التعاملات الختامية اليوم الأحد - أخبار كلمتك

سعر الدولار الآن.. الأخضر ينخفض خلال التعاملات الختامية اليوم الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:01 مساءً - سعر الدولار.. انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الختامية اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري في منتصف التعاملات اليوم، نحو 48.73 جنيه للشراء، 48.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الدولار في مصر وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الآن

سعر الدولار اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 48.78 جنيه 48.68 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.79 جنيه 48.69 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 48.79 جنيه 48.69 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 48.79 جنيه 48.69 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.83 جنيه 48.73 جنيه
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 48.79 جنيه 48.69 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.85 جنيه 48.78 جنيه

سعر الدولار في ختام التعاملات

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.68 جنيه للشراء، 48.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 48.69 جنيه للشراء، 48.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 48.69 جنيه للشراء، 48.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 48.69 جنيه للشراء، 48.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 48.67 جنيه للشراء، 48.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، سجل نحو 48.73 جنيه للشراء، 48.83 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في بنك البركة الإٍسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة الإٍسلامي، سجل نحو 48.70 جنيه للشراء، 48.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإٍسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإٍسلامي، سجل نحو 48.78 جنيه للشراء، 48.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية، سجل نحو 48.73 جنيه للشراء، 48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 48.70 جنيه للشراء، 48.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 48.69 جنيه للشراء، 48.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، سجل نحو 48.73 جنيه للشراء، 48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، سجل نحو 48.70 جنيه للشراء، 48.80 جنيه للبيع.

اقرأ أيضاً
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 23 أكتوبر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق