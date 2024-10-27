سعر الدولار الآن.. الأخضر ينخفض خلال التعاملات الختامية اليوم الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 05:01 مساءً - سعر الدولار.. انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الختامية اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري في منتصف التعاملات اليوم، نحو 48.73 جنيه للشراء، 48.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

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سعر الدولار الآن

سعر الدولار اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 48.78 جنيه 48.68 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.79 جنيه 48.69 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 48.79 جنيه 48.69 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 48.79 جنيه 48.69 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.83 جنيه 48.73 جنيه سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 48.79 جنيه 48.69 جنيه سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.85 جنيه 48.78 جنيه

سعر الدولار في ختام التعاملات

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.68 جنيه للشراء، 48.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 48.69 جنيه للشراء، 48.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 48.69 جنيه للشراء، 48.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 48.69 جنيه للشراء، 48.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 48.67 جنيه للشراء، 48.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، سجل نحو 48.73 جنيه للشراء، 48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإٍسلامي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة الإٍسلامي، سجل نحو 48.70 جنيه للشراء، 48.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإٍسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإٍسلامي، سجل نحو 48.78 جنيه للشراء، 48.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية، سجل نحو 48.73 جنيه للشراء، 48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 48.70 جنيه للشراء، 48.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 48.69 جنيه للشراء، 48.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، سجل نحو 48.73 جنيه للشراء، 48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، سجل نحو 48.70 جنيه للشراء، 48.80 جنيه للبيع.