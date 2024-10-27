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التعليم تحذر الطلاب من خطورة حمل الأدوات الحادة والهروب من المدارس - أخبار كلمتك

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التعليم تحذر الطلاب من خطورة حمل الأدوات الحادة والهروب من المدارس - أخبار كلمتك

التعليم تحذر الطلاب من خطورة حمل الأدوات الحادة والهروب من المدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:48 مساءً - أصدرت إدارة 6 أكتوبر التعليمية، بقيادة فاتن مدكور، مدير الإدارة، تحذيرات عاجلة لجميع طلاب المدارس التابعة لها، حذرت فيها من خطورة حمل الأدوات الحادة مثل السكاكين أو القواطع “الكاتر” داخل المدارس، مؤكدة أن هذه الأفعال تشكل تهديدًا جسيمًا على سلامة الطلاب وزملائهم.

ودعت الإدارة أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة أبنائهم وتوعيتهم بخطورة هذه الأفعال، وحثهم على عدم إحضار أي أدوات حادة إلى المدرسة، مؤكدة أن أي طالب يتم ضبطه يحمل أدوات حادة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

 

خطورة ظاهرة الهروب من المدارس عبر تسلق الأسوار

كما حذرت الإدارة من خطورة ظاهرة الهروب من المدارس عبر تسلق الأسوار، مؤكدة أن هذه الأفعال تعد مخالفة للأنظمة المدرسية، وقد تؤدي إلى تعرض الطالب للفصل النهائي من المدرسة.

وأكدت إدارة 6 أكتوبر التعليمية أنها لن تتهاون مع أي مخالفة تهدد سلامة الطلاب، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان بيئة مدرسية آمنة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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