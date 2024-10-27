التعليم تحذر الطلاب من خطورة حمل الأدوات الحادة والهروب من المدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:48 مساءً - أصدرت إدارة 6 أكتوبر التعليمية، بقيادة فاتن مدكور، مدير الإدارة، تحذيرات عاجلة لجميع طلاب المدارس التابعة لها، حذرت فيها من خطورة حمل الأدوات الحادة مثل السكاكين أو القواطع “الكاتر” داخل المدارس، مؤكدة أن هذه الأفعال تشكل تهديدًا جسيمًا على سلامة الطلاب وزملائهم.

ودعت الإدارة أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة أبنائهم وتوعيتهم بخطورة هذه الأفعال، وحثهم على عدم إحضار أي أدوات حادة إلى المدرسة، مؤكدة أن أي طالب يتم ضبطه يحمل أدوات حادة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

خطورة ظاهرة الهروب من المدارس عبر تسلق الأسوار

كما حذرت الإدارة من خطورة ظاهرة الهروب من المدارس عبر تسلق الأسوار، مؤكدة أن هذه الأفعال تعد مخالفة للأنظمة المدرسية، وقد تؤدي إلى تعرض الطالب للفصل النهائي من المدرسة.

وأكدت إدارة 6 أكتوبر التعليمية أنها لن تتهاون مع أي مخالفة تهدد سلامة الطلاب، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان بيئة مدرسية آمنة.

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