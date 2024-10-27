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مراسم استقبال رسمية لرئيس الجزائر بقصر الاتحادية، السيسي وتبون يستعرضان حرس الشرف - أخبار كلمتك

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مراسم استقبال رسمية لرئيس الجزائر بقصر الاتحادية، السيسي وتبون يستعرضان حرس الشرف - أخبار كلمتك

مراسم استقبال رسمية لرئيس الجزائر بقصر الاتحادية، السيسي وتبون يستعرضان حرس الشرف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 04:48 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم  الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

 

ومن المقرر عقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة بين الرئيسين، يعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين.

 

ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم إلى القاهرة فى زيارة رسمية في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور.


وتعتبر العلاقات المصرية ـ الجزائرية علاقات وطيدة وقوية وراسخة عبر التاريخ حيث شهد تاريخ الدولتين دعمًا غير مسبوق ومساندة في الشدائد بشكل كبير، خاصة في أعقاب حرب 6 أكتوبر التي ساندت بها الجزائر مصر ودعمتها ماديا وسياسيا بشكل كبير ردا للجميل عند قيام الدولة المصرية بمساندة الجزائر في استقلاله عن فرنسا.

 

وشهدت العلاقات السياسية المصرية ـ الجزائرية تحسنا ممتازا أعقاب ثورة يونيو وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر والذي كان قد اختار الجزائر لتكون وجهته الأولى بعد انتخابه.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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